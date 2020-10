Coronavirus : Nicolas Bedos soutenu par JoeyStarr après sa polémique

En appelant les Français à la rébellion alors que le gouvernement durcit les mesures prises pour lutter contre le coronavirus, Nicolas Bedos a créé une vive polémique. Sur son compte Instagram, le fils de Guy Bedos a posté un long texte, disant notamment : "Arrêtez tout. TOUT. Les masques. Les confinements. (…). On arrête d’arrêter. On vit. On aime. On a la fièvre. On avance. On se retire de la zone grise (…). Vivons à fond, embrassons-nous, crevons, ayons de la fièvre, toussons, récupérons, la vie est une parenthèse trop courte pour se goûter à reculons". Des propos chocs qui en ont fait réagir plus d’un !

"Le gouvernement ne prend pas ses responsabilités"

Après Christophe Dechavanne, Hapsatou Sy, voilà que JoeyStarr souhaite y répondre. Le rappeur était l’invité de Michel Denisot ce samedi 3 octobre 2020. Au micro d’Europe 1, JoeyStarr a apporté son soutien à Nicolas Bedos. "Moi, je suis pour le 'vivons', vivons malgré tout'. Je suis assez d’accord avec lui", a-t-il déclaré avant d’avouer son incompréhension face à certaines décisions prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie. "On ne sait pas trop. Il y a des chiffres, mais ce n'est pas très lisible, tout ça. On acte sans forcément comprendre ou savoir", estime JoeyStarr. Le rappeur n’a pas été tendre avec le gouvernement au micro de Michel Denisot : "Ce qui m'apparaît de plus en plus évident, c'est que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Il est en retard sur les masques et sur tout. Quand on sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui avaient déjà la Covid-19 en février dernier…". Un avis bien tranché !

Par Matilde A.