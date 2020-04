Coronavirus : Obispo, Lavoine et Pagny réunis pour un titre en hommage aux soignants

Les chaînes de solidarité se multiplient dans ce contexte particulier. Si les soignants sont en première ligne face à la pandémie de coronavirus, les hommages affluent. Parmi les personnalités publiques, nombreux sont ceux qui font des gestes forts envers le personnel soignant. Que ce soit par des dons d’objets ou de vêtements, une participation financière ou un hommage en chanson. Ainsi, après Jean-Jacques Goldman qui a revisité l’un de ses célèbres tubes, trois chanteurs se sont réunis pour soutenir "toutes celles et ceux qui luttent pour notre santé". Pascal Obispo, Marc Lavoine et Florent Pagny ont enregistré le titre "Pour les gens du secours" dévoilé dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 avril.

Un engagement porté par l’association Le Collectif

Pour cette chanson de plus de 4 minutes, les deux jurés de The Voice se sont répartis le travail. Pascal Obispo a composé la musique et Marc Lavoine a écrit les paroles. Le communiqué de presse qui a révélé l’information précise que les trois artistes ont enregistré leur partie depuis leur lieu de confinement. Les chanteurs ont souhaité que leur engagement soirt "porté par l’association Le Collectif qui œuvre pour les enfants hospitalisés". "L’intégralité des droits et fonds générés par ce morceau ainsi que l’intégralité des droits d’auteurs" seront reversés par Le Collectif à la Fédération Hospitalière de France et à la Fondation des Hôpitaux de France. La première diffusion du clip aura lieu ce samedi 4 avril juste avant la diffusion de The Voice.

Par Valentine V.