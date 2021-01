Coronavirus : Pascal Obispo positif, il revient sur sa terrible expérience

Ce samedi 9 janvier, "50min Inside" consacrait son portrait de la semaine à Pascal Obispo. Le chanteur qui vient de lancer sa propre plateforme pour contrer les maisons de disque a fait une grande révélation. Il a annoncé avoir contracté la covid-19 il y a quelques semaines. "J'ai attrapé la Covid moi aussi et j'ai eu la chance d'être encore là". Une information qu'il avait décidé de garder secrète. "Je ne l'ai jamais dit. J'avais envie de le dire différemment"."J'ai vécu trois semaines très difficiles... J'ai eu peur de mourir. J'ai eu peur d'y passer parce que j'ai eu une sorte de malaise. Une forme de malaise vagal. Je me suis réveillé deux-trois secondes après et j'étais en sueur. C'est différent pour chaque personne mais ça peut être violent".

"ce n'est pas quelque chose de léger"

Une maladie qui le touche plus particulièrement. Et pour cause, en avril dernier, le chanteur Christophe décédait des suites de la covid-19. Une disparition dont Pascal Obispo peine encore à se remettre. "Il nous manque terriblement. C'était quelqu'un de fantastique, de tellement délicat, de tellement incroyable. Il était différent. Il était élégant. On se retrouvait sur les détails, sur la précision, sur l'expérience. Je l'ai appelé pendant le confinement, il m'a répondu... et puis plus rien. C'est dur". Il conclut ensuite avec un message plein de bienveillance pour son public : "C'est dur de perdre des amis donc la Covid, ce n'est pas quelque chose de léger".

