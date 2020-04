Coronavirus : Patrick Bruel guéri, donne de ses nouvelles

Depuis le début du confinement, le 14 mars, Patrick Bruel a pris le parti de donner des concerts en live sur sa page Facebook. Deux fois par semaine, il joue des chansons au piano ou à la guitare sèche et parle à ses fans, toujours plus nombreux. Ses vidéos sont très appréciées et lui-même a l'air très à l'aise avec le principe.

Mais s'il s'est isolé dans son appartement parisien, c'est qu'il y a une bonne raison. En effet, il a confirmé être atteint du coronavirus le jeudi 2 avril. "Avec l’aide des médecins, au téléphone, j’ai pu régler la chose. Mais ce n’est vraiment pas une mince affaire. "Quelques jours plus tard, il tenait à rassurer ses fans sur les réseaux sociaux. "Les amis, pas d’inquiétude, tout va bien. Suite à mon interview sur France Info, les médias relayent le fait que j’ai eu le coronavirus. Oui, en effet, je l’ai mais j’ai eu aussi la chance de plutôt bien réagir", précisait-il.

"J'en suis à 27 jours"

Ce vendredi 10 avril, le chanteur était l'invité en direct du 12.45 de M6 animé par Kareen Guiock. "J’en suis à 27 jours, je pense que cette saloperie est derrière moi", a-t-il expliqué à la présentatrice du JT. "Il y a quelques éléments de fatigue mais je pense que je suis un grand privilégié par rapport à des gens dont la souffrance est à décrire et qui n’est pas forcément la mienne", a-t-il ajouté. Patrick Bruel a confirmé qu'il avait eu tous les symptômes du Covid-19 mais que ça allait beaucoup mieux à présent. Tout seul chez lui, il s'occupe et "se débrouille dans toutes les taches" qui lui sont imposées. Physiquement, l'interprète de "Place des grands hommes" a l'air d'être en bonne santé.

