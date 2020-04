Coronavirus : Pink guérie dénonce le gouvernement américain

Alors que la pandémie de coronavirus touche le monde entier, chaque pays gère à sa façon l’épidémie. Aux Etats-Unis, la situation est grave. Samedi 4 avril sur Instagram la chanteuse Pink a révélé être guérie du virus. "Il y a deux semaines, mon fils de trois ans, Jameson, et moi présentions des symptômes du covid-19. Notre médecin nous a testé et j’étais positive". En légende d’un cliché avec son fils, elle continue. "Notre famille était déjà confinée à la maison et nous avons continué à le faire pendant les deux dernières semaines suivant les instructions de notre médecin. Il y a quelques jours nous avons été testés de nouveau et heureusement nous sommes négatifs". Si elle est consciente d’avoir eu la chance d’être testée, Pink dénonce le gouvernement américain.

"C’est une parodie et un échec de notre gouvernement"

Face au manque de tests et à la difficulté d’être dépisté, Pink s’en prend au gouvernement. "C’est une parodie et un échec de notre gouvernement de ne pas rendre ces tests plus accessibles. Cette maladie est grave et réelle. (…) Nous devons rendre ces tests gratuits et plus accessibles pour protéger nos enfants, nos familles, nos amis et nos collectivités". A l'image de Rihanna, Pink a fait un très généreux don d’un million de dollars pour aider les soignants. 500 000 dollars sont reversés au Temple University Hospital de Philadelphie où sa mère Judy Moore "a travaillé 18 ans au service cardiologie" et 500 000 dollars iront au fonds d’urgence lancé par le maire de Los Angeles. Pink conclut son message par "Ces deux prochaines semaines sont cruciales : restez chez vous".

Par Valentine V.