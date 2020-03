Coronavirus : pourquoi Laura Smet et David Hallyday s'agacent sur Instagram

Emmanuel Macron a signé ce lundi 16 mars 2020, une seconde allocution dédiée aux mesures prises contre la propagation du coronavirus. Après avoir demandé aux Français de rester chez eux et de limiter leurs déplacements à l’extrême, le président de la République a pointé du doigt "les fausses rumeurs, les demi-experts ou les faux-sachants". Un message pour tous ceux qui relayent de fausses informations ou qui tentent de jouer les médecins sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques heures, une fausse rumeur selon laquelle les animaux domestiques sont susceptibles de transmettre le coronavirus à l’être humain, a vivement été relayée sur la toile. De quoi créer une vague de panique et de quoi pousser certaines personnes à abandonner leurs compagnons à quatre pattes subitement dans les rues du pays…

Laura Smet et David Hallyday montent au créneau

Choqués par la lâcheté de certains maîtres, les plus amoureux des animaux se sont ligués pour démentir cette fausse rumeur et alerter la SPA… qui malheureusement doit fermer ses portes. Très engagé dans la protection animale, David Hallyday s’est empressé de sortir du silence sur Instagram. Ce lundi 16 mars, le fils de Johnny Hallyday a en effet partagé un cliché sur lequel un chien apparaît derrière un grillage, l’air abandonné. En légende : "Covid-19, stop abandon. L’OMS a démontré qu’il n’y a pas de transmission entre humains et animaux domestiques."

Offusqué, le chanteur a ajouté un petit commentaire assassin : "À un moment donné il faut utiliser son cerveau" suivi du hashtag #c’estpaspossibleça. De tout cœur avec l’engagement de son frère, Laura Smet a republié son message quelques instants plus tard sur Instagram.





Par E.S.