Coronavirus : Queen et Adam Lambert rendent hommage aux soignants avec un tube

De nombreux artistes se mobilisent pour le personnel soignant depuis le début du confinement. En France, un collectif de 350 personnalités a enregistré un titre dont les fonds sont destinés à la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, Gilbert Montagné a dévoilé un titre interprété avec plusieurs soignants. Dans le monde entier les stars aussi se mobilisent. Mariah Carey a rendu hommage aux soignants en chanson, Céline Dion s’est exprimée dans une vidéo où elle envoie toutes ses pensées aux "héros" du quotidien, les enfants de Kate Middleton et du Prince William applaudissent les soignants. Le célèbre groupe britannique Queen s’est retrouvé avec Adam Lambert au chant pour rendre hommage aux soignants en musique.

Ils revisitent un célèbre tube

Alors que le groupe devait se produire ce mois de mai à l’AccorHotels Arena de Paris, le concert a été décalé au mois de mai 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. En attendant de jouer sur scène, les musiciens ont repris le tube "We are the champions" en version confinée, c’est à dire depuis chez eux. Et au milieu de la chanson, Adam Lambert a changé le refrain en "You are the champions", comprendre "vous êtes les champions" en hommage au personnel soignant. Une version qui a généré un nouveau clip avec des images des capitales du monde entier désertes ainsi que des patients guéris. Les recettes de cette reprise seront reversées à un fonds de l’Organisation Mondiale de la Santé qui soutient les soignants. "Ces braves guerriers en première ligne sont nos nouveaux champions" écrit le guitariste Brian May dans un communiqué. "En tant que père d’une fille en première ligne, je suis extrêmement conscient du travail vital qu’ils accomplissent quotidiennement pour nous sauver et sauver notre société" déclare Roger Taylor, batteur du groupe dont la fille est médecin à Londres.

Par Non Stop People TV