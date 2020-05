Coronavirus : Serge Lama contraint de reporter deux projets attendus par ses fans

Serge Lama a commencé l'année 2020 avec une nouvelle qui n'a pas manqué de surprendre ses fans. En effet, sur Facebook, le chanteur a décidé de faire ses adieux à ses fans avec une ultime tournée en province en raison de sa santé. "Fini, c'est un mot terrible, mais vous savez que je n'ai qu'une parole et je ne reviendrai pas sur cette décision. C'est pendant la dernière tournée que j'ai compris que c'était cuit et que tenir le rythme des voyages était devenu trop exigeant pour moi", postait-il.

Quelques jours après, Serge Lama en avait dit plus sur sa décision dans l'émission "C à Vous" présentée quotidiennement par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5. "Ma jambe droite me porte depuis 55 ans. Parce que ma jambe gauche, c'est clair, c'est comme si j'avais une prothèse, je ne la sens pas. 55 ans sur une seule jambe, ça fait beaucoup et là, la tournée qui précède, j'ai senti que l'heure était de prendre des décisions drastiques", disait-il.

Un agenda scénique bouleversé

Alors que Serge Lama devait dans quelques mois remonter sur scène pour assurer les shows de sa tournée d'adieu baptisée "Adieu chère province", le chanteur a annoncé une mauvaise nouvelle à ses fans. En effet, sur Instagram, il a posté un long message dans lequel il a écrit : "J'ai attendu patiemment pour prendre la décision qui m'a semblé la plus sage. J'ai donc décidé de reporter ma tournée d'adieu à la province de quelques mois. Elle débutera non plus en octobre 2020, mais en janvier 2021 et ce jusqu'à décembre 2021. Que ceux, nombreux, qui avaient déjà pris des places se rassurent, elles sont gardées bien au 'show'. Ils ne perdront rien, qu'il s'agisse du Palais des Congrès, reporté aux 8 et 9 décembre 2021 ou des autres villes déjà mises en vente".

Serge Lama a aussi pris une autre décision, celle de "reporter la sortie" de son nouvel album "à l'année prochaine". "Il a été très compliqué dans le contexte actuel de faire des séances d'enregistrement d'orchestre et de voix (...) Je vous espère pas trop malheureux et sur ce voeu pieux, je vous embrasse tous et toutes très fort sur mon coeur", a-t-il continué.

Par Non Stop People TV