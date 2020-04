Coronavirus : Tom Leeb et Madame Monsieur chantent pour récolter des dons

Ce samedi 18 avril 2020 se tiendra le tout premier concert confiné de l’histoire. La chanteuse Lady Gaga a en effet organisé un concert caritatif visant à inciter les citoyens du monde entier à rester chez eux. Un show auquel de nombreuses célébrités telles que Jennifer Lopez, Lizzo, Elton John, Camila Cabello, Shawn Mendes, mais aussi Christine and The Queens, Céline Dion et Angèle vont participer.

Grâce à cet évènement, Lady Gaga a déjà réussi à récolter 35 millions de dollars. Une jolie somme qui reversée à l’Organisation Mondiale de la Santé.

En France, les artistes sont également nombreux à se mobiliser pour la lutte contre le coronavirus. Après Pascal Obispo, Florent Pagny et Marc Lavoine et leur chanson intitulée : "Pour les Gens du Secours" ou encore Calogero et son titre caritatif nommé "On fait comme si", Grand Corp Malade et son slam "Effets secondaire", dont les bénéfices sont reversés aux hôpitaux mais aussi Lara Fabian et sa chanson "Nos Coeurs à la fenêtre", une nouvelle poignée de chanteurs s’unissent pour récolter des fonds.

Tom Leeb engagé dans la lutte contre le coronavirus

Tom Leeb qui ne pourra finalement pas participer à l'Eurovision, Madame Monsieur, Corinne, Yarol Poupaud et Michael Jones participent en effet au mouvement #Music4Heroes, un site internet collaboratif et solidaire spécialement conçu pour que les artistes puissent s’y produire en partageant une vidéo dans laquelle ils chantent pour rendre hommage aux soignants.

Cette initiative a pour but de " "témoigner du soutien de toute la communauté artistique aux soignants et devenir leur bande-son du quotidien", mais aussi et surtout de récolter des dons au profit de Médecins du Monde via une campagne crowdfunding Helloasso pour faire face à la pandémie.

Par E.S.