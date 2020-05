Coronavirus : Vianney révèle avoir contracté la maladie

En janvier 2019, Vianney annonçait faire une pause dans sa carrière après deux albums à succès et une multitude de récompenses et trophées remportés. Comme Angèle qui a subitement connu la gloire à l'échelle européenne, Vianney avait en effet décidé de "reprendre une vie normale" après l'immense succès de son deuxième album notamment. Plus d'un an après cette annonce, ses fans ont de quoi se réjouir puisqu'il est enfin de retour !

Pour faire le point sur ce grand come-back le chanteur de 29 ans a donc accepté de se livrer au journal Le Parisien dans une interview exclusive. "Je reviens parce que j'ai des choses à dire, j'ai fait un voyage et j'ai envie de le raconter [...] Ma seule certitude, c'est que je prépare cet album comme si c'était le dernier de ma vie."

"J'avais besoin de mettre mon 'moi' en pause. Quand tu passes ton temps à parler de toi, que le monde tourne autour de toi, cela en devient malsain. En tout cas, moi, je ne suis pas fait pour ça. Je n'ai jamais voulu être une star" a-t-il ajouté pour justifier son absence.

Vianney a survécu au coronavirus

Durant cette interview, l'artiste s'est également confié sur sa vie personnelle et a ainsi révélé avoir contracté le coronavirus. "J'ai chopé le truc" a-t-il avancé. "J'ai eu une fièvre et une toux de dingue, avec des complications, ça a duré quinze jours, mais je n'ai pas eu besoin d'être hospitalisé. C'était une version très soft, peut-être parce que je suis jeune… Mais ce qui m'arrive n'est pas important."

Heureux d'être de retour, le chanteur a ensuite annoncé la sortie de son prochain morceau intitulé "N'attendons pas"... pour ce jeudi 7 mai 2020 à 7h ! Écrite et enregistrée avant le confinement, cette chanson semble plus que jamais coller à l'actualité : "Cette chanson va donner le grand thème de l'album: n'ayons pas peur! On est vivant dans l'imprévu" a conclu Vianney.





LE 07 MAI À 7H00 _____

Nouvelle chanson



« N’attendons pas » quoi ? pic.twitter.com/Tu1PTu3lqE — Vianney (@VianneyMusique) April 27, 2020

Par E.S.