Coronavirus : Vitaa et Slimane font un beau geste grâce à leurs fans

Comme de nombreux artistes, Vitaa et Slimane ont vu leurs projets suspendus à cause de la pandémie de coronavirus. Alors que leur album VersuS a connu un vrai succès, le chanteur et la chanteuse continuent de garder le contact avec leurs fans sur les réseaux sociaux. Sur instagram, tous les deux donnent rendez-vous chaque lundi pour échanger et faire de la musique. Dans cet élan de partage, Vitaa et Slimane ont décidé de mettre en avant leurs fans dans leur dernier clip "Pas beaux". Sorti ce 1er avril, il dévoile un montage de plusieurs vidéos prisent par leurs fans en cette période de confinement.

"Cette vague de générosité, on se devait de l'accompagner"

Sans l'aide de leurs fans, Vitaa et Slimane n'auraient pas pu tourner leur clip suite aux mesures de confinement. Grâce à eux, les deux chanteurs ont eu une belle récompense qu'ils ont à leur tour voulu donner. En vidéo sur Instagram, Vitaa a annoncé qu'ils font un don de 30 000 euros pour la Fondation de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). La somme représente l'équivalent du budget qui était prévu pour le clip. "Les images de ce clip participatif sont tellement poignantes. Toutes ces vidéos de nos fans, confinés mais plus poétiques et plus dignes que jamais... Cette vague de générosité, on se devait de l'accompagner et de l'amplifier par un message personnel fort", ont réagi les deux artistes dans un communiqué de leur société de production, Indifférence Prod. "Nous sommes désormais tous touchés de très près par ce fléau. Nos familles, nos amis, nos proches sont exposés, et il est vital pour eux a ainsi que pour l’ensemble de la nation de prendre conscience de l’importance de l’entraide et du don", ont-ils poursuivi.

Par Marie Merlet