Coronavirus : Yannick Noah inquiet pour ses enfants, il dit tout

Connu comme étant un ancien champion de tennis et un chanteur, Yannick Noah est également un père de famille de cinq enfants. Très proche d’eux, Yannick Noah est donc aujourd’hui très inquiet alors que l’épidémie de coronavirus continue de se propager à travers le monde. Lors d’un entretien avec nos confrères de VSD, Yannick Noah a confié ne pas être rassuré alors que la plupart de ses enfants sont éparpillés, sauf son dernier fils qui est confiné avec lui à Paris : "Eleejah est à Londres, Jenaye à New York, Yéléna à Hawaï et Joakim à Los Angeles. Je suis forcément inquiet. C'est tout pour moi. Mes enfants, c'est la vie ! En tant que père, je suis très peu porté sur ce qu'ils font mais davantage sur ce qu'ils sont. Et je suis heureux de savoir qu'ils sont de belles personnes, qu'ils respectent les autres".

Un anniversaire spécial pour Yannick Noah

Malgré la distance avec ses enfants, Yannick Noah s’apprête à célébrer son anniversaire. Le 18 mai prochain, la star française va fêter ses 60 ans. Il devra toutefois le passer à Paris seulement avec son épouse et son dernier fils : "Je ne suis pas très attaché aux dates symboliques : cela fait plusieurs mois que je dis que j'ai 60 ans ! J'ai envie de fêter ça quand ça sera le bon moment. En attendant, je vais sûrement passer beaucoup d'appels vidéo à ma famille et mes amis. On ouvrira les bouteilles à distance". Un anniversaire qui s’annonce assez spécial pour Yannick Noah. Il pourra toutefois le passer en famille grâce à la technologie.

Par Alexia Felix