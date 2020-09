Coronavirus : Yannick Noah s'attire les foudres des internautes

Il y a les pro Didier Raoult et ses opposants. Ceux qui appellent à porter le masque pour lutter contre le coronavirus, et ceux qui crient au complot. Depuis le début de la pandémie mondiale de la Covid-19, nombre d'anonymes semblent se sentir légitimes pour donner leur avis sur la question. De nombreuses personnalités publiques n’ont pas hésité non plus à prendre la parole pour donner - à leur tour - conseils et analyses de l’actualité. Parmi elles, Yannick Noah.

Ce jeudi 10 septembre 2020, le chanteur français s’est emparé d’Instagram pour y laisser un post sur lequel on peut lire : "4,408,226 personnes dans le monde sont mortes de la faim cette année. Il y a un vaccin pour la faim. Ça s'appelle nourriture. Ça marche instantanément, il y a très peu d'effets secondaires. Et si on nourrissait les pauvres plutôt que de s'occuper d'un virus qui a moins de 1% de létalité ?"

"C'est quoi ce raisonnement complotiste"

Un message qui n’a pas plu à bon nombre d’internautes outrés de sa comparaison entre les deux fléaux mondiaux. "On peut peut-être faire les deux. Est- ce-qu'on est tout le temps obligé de faire des 'non choix' dans la vie ?", l’interpelle un follower. Un autre lui lance ironiquement : "C'est quoi ce raisonnement complotiste à deux balles (de tennis) ??" Un abonné écrit à son tour : "Qui lui dit qu’on ne le fait pas ? On l’a pas attendu pour avoir une conscience".

Heureusement, Yannick Noah peut compter sur le soutien de nombreux fans qui partagent son avis : "Tellement vrai", "S’occuper de la famine et de la pollution. Les plus importants car la situation est réellement catastrophique" ou encore "Tellement d’accord" et "Irréfutable... Non seulement la faim, bien sûr, mais aussi la psychose, la peur, la solitude, le chômage... engendrés par cette épidémie tuent plus que le virus lui même !!!!", peut-on lire parmi les nombreux émojis de pouces levés laissés dans les commentaires.

Par C.F.