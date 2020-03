Coronavirus - Zazie : pourquoi sa prestation sur France 2 a agacé les internautes

Depuis plusieurs semaines, le coronavirus touche l'Europe, plus particulièrement l'Italie qui compte à ce jour plus de 6 000 morts sur le territoire. En France, la propagation du virus continue. Pour tenter de la ralentir, Emmanuel Macron a annoncé le 17 mars dernier une série de mesures inédites. Ainsi, il a demandé aux Français de rester chez eux. Un confinement qui chamboule le quotidien et qui bouscule le PAF. En effet, plusieurs tournages de séries télévisées ont été suspendus. Sur C8, Cyril Hanouna présente dorénavant son émission "Touche pas à mon poste" chez lui, en direct.

Plusieurs personnalités ont aussi été touchées par la maladie. En début de semaine, Olga Kurylenko a annoncé sur Instagram qu'elle était guérie du coronavirus, tout comme Cécile Bois, la star de "Candice Renoir". Manu Dibango, célèbre saxophoniste, est décédé des suites du virus à l'âge de 86 ans. Il était hospitalisé depuis le 18 mars dernier.

"Quel exemple elle donne"

Le personnel soignant est en première ligne face à l'épidémie. Alors qu'un hommage quotidien lui est rendu à 20h partout en France, France 2 a diffusé mardi 24 mars une soirée spéciale "Ensemble avec nos soignants". Aux commandes, les téléspectateurs ont retrouvé Faustine Bollaert et Samuel Etienne. Tout au long de l'émission, le duo a échangé à distance avec plusieurs personnalités, dont Zazie. L'ex-coach de "The Voice" a proposé un live de son titre "Je suis un homme", accompagnée de ses amis musiciens.

Une prestation qui n'a pas fait l'unanimité sur Twitter. En effet, des internautes ont reproché à la chanteuse de ne pas respecter le confinement instauré par le gouvernement français. La raison ? La présence chez elle de "ses musicos". "Zazie qui a des potes à elle à la maison, on en parle du confinement", a posté l'un d'entre eux. "Super Zazie ! Quel exemple qu'elle donne : confinée chez elle avec ses copains, pas de distance de sécurité, etc..." a poursuivi un autre.

Zazie ... elle est confinée avec ses musicos ?



Et elle nous explique les bonnes pratiques.

