Coronavirus : Zidane, Omar Sy, Monica Bellucci… 350 célébrités chantent pour les soignants

Alors que la quatrième semaine de confinement a débuté en France, de plus en plus de personnalités se mobilisent pour soutenir les soignants, les hôpitaux, les Ehpad… Après les jurés de The Voice - Pascal Obispo, Marc Lavoine et Florent Pagny qui ont dévoilé une chanson en hommage aux soignants - le collectif "Et demain" a sorti un titre du même nom. Ils sont chanteurs, comédiens, sportifs, humoristes… Tous se sont réunis dans un élan de solidarité pour relayer un appel aux dons en faveur de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Le clip de la chanson a été divulgué mardi 7 avril dans la soirée à la télévision et sur le compte Instagram du collectif.

Des paroles fortes reprises par les célébrités

Parmi les 350 célébrités qui ont joué le jeu on retrouve Zinédine Zidane, Jean Dujardin, Monica Bellcci, Nicolas Canteloup, Omar Sy ou encore Amel Bent, Kev Adams et Arthur. Les paroles de la chanson sont fortes en cette période de crise sanitaire inédite : "Il a fallu en arriver là pour nous rassembler / Prendre conscience de l’importance de l’humanité / Ce combat c’est le monde entier qui doit le mener / Car y a pas de couleur ni de religion pour être confiné / Il a fallu en arriver là pour les remercier…". Dans un communiqué de presse, la Fondation des Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France précise que "cette démarche a pour but de collecter des fonds auprès de chacun d’entre nous afin de soutenir et aider toutes ces personnes anonymes qui œuvrent chaque minute et sans relâche pour nous permettre d’espérer un autre…demain".

Par Valentine V.