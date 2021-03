Covid-19 : le claveciniste François Grenier a mis fin à ses jours

C'est une conséquence désastreuse de la Covid-19. Depuis plusieurs mois maintenant, les artistes ne peuvent pas se produire sur scène. Les salles de théâtre, de spectacle ou encore de concert sont dans l'obligation de garder leurs portes fermées jusqu'à nouvel ordre. Et alors que l'on pensait que la situation allait s'améliorer en ce début d'année, 16 nouveaux départements viennent d'être à nouveau placés en confinement. Une situation qui ne fait que retarder une nouvelle fois la réouverture des lieux culturels, ce qui commence à devenir vraiment compliqué pour les artistes qui poussent de nombreux coups de gueule. Et malheureusement, cela peut avoir des conséquences catastrophiques.

"il était tellement triste des annulations de concert"

Le 17 mars dernier, François Grenier, célèbre claveciniste, a mis fin à ses jours à l'âge de 39 ans. C'est la violoncelliste Claire Lamquet qui a annoncé la nouvelle dans un courrier publié par La lettre du musicien. "Avec la crise sanitaire, et en particulier à partir du deuxième confinement, j’ai senti un net changement dans le comportement de François. Il avait beaucoup moins d’énergie, il était tellement triste des annulations de concert. Il ne les supportait plus. Cette saison devait être la plus importante de l’histoire de notre ensemble, avec des tournées prévues en Bolivie, au Québec…" a-t-elle déclaré.

Pendant de longues semaines, elle a tenté de lui redonner un peu d'espoir, en vain. "Je lui disais de profiter de cette période pour penser à l’avenir, préparer des projets, mais il était de plus en plus fuyant. Il s’était renfermé dans sa bulle, et ressassait les annulations. L’avenir l’inquiétait de plus en plus, il en avait une peur panique, car il y avait de moins en moins de report de nos concerts. Il craignait aussi que l’année blanche pour l’intermittence du spectacle ne soit pas prolongée. Or, François était un amoureux inconditionnel de la musique". La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, hospitalisée à cause de la Covid-19, n'a pas encore réagi.

Par J.F.