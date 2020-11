Covid-19 : Matt Pokora pousse un coup de gueule contre le gouvernement

Les coups de gueule se multiplient. Depuis l’annonce d’un nouveau confinement jusqu’au 1er décembre minimum, nombreuses sont les professions impactées. Instaurer par le gouvernement pour tenter de lutter contre la seconde vague du coronavirus qui s’annonce plus ravageuse, cette mesure est jugée "incohérente" par bon nombre de Français. Alors que l’annonce des commerces et lieux de vies jugés "non essentiels" ont été fermés, les grandes surfaces ont vu leurs rayons électroménager, mode et culture à leur tour condamnés après la grondes des libraires, salles de cinéma, théâtres et autres boutiques de vêtements. Une décision qui sidère d’autant plus des personnalités publiques à l’instar Matt Pokora.

Ce mardi 3 novembre 2020, le jeune papa s’est emparé d’Instagram pour déplorer la gestion de la crise sanitaire en France. En story de son compte, il partage une vidéo dans une grande surface pour déplorer la fermeture des rayons cultures quand ceux de la presse restent ouverts. "La vidéo qui suit n’est pas une blague. C’est réel et c’est un peu partout comme ça… C’est lunaire, ça ressemble à une punition pour la culture. Pourquoi ? Qu’est-ce que ça change qu’un(e) client(e) puisse acheter un livre ou un album ? Il y a le covid sur nos œuvres ?" Furieux, il lance un appel à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot : "Il y a quelqu’un ? Ça choque personne dans vos bureaux ? Dans une grande surface, on peut acheter un magazine ou des mots croisés, l’étagère à côté, mais pas un CD ou un bouquin ? C’est interdit ?"

Vitaan Calogéro, Gims... de nombreux artistes victimes de la Covid-19

Le papa de d’Isaiah n’est pas le seul à s’insurger contre cette nouvelle mesure. Alors que Calogéro a annulé la sortie de son album "Centre ville", prévue samedi 6 novembre, à l’instar de Gims et son opus "Fléau" pour le 5 novembre, Benjamin Biolay a déploré sur les réseaux sociaux : "Nous continuons à mourir dignement comme vous le voyez Jean Castex". Vitaa - quant à elle - a partagé sa colère en découvrant les bâches recouvrant les étagères de CD : "Sous une bâche immonde, inaccessible, le travail passionné et acharné de milliers de musiciens. On pourrait faire toute la promo du monde, notre album est tout simplement incarcéré. Son crime ? N’être pas assez essentiel pour une poignée de technocrates surdiplômés, mais dépourvus d’intelligence de la vie".

Si Vianney a maintenu la sortie de son album le 30 octobre 2020, l'acolyte de Slimane a fait savoir : "Je vais devoir annuler toutes les émissions de télés de cette fin d’année au motif que je n’ai plus rien à promouvoir. Et le comble c’est que les mêmes chaînes de télés qui vont sûrement crier au scandale, restent complices silencieuses de cette mascarade en ne prenant jamais position pour défendre la culture. La situation sanitaire est plus que jamais catastrophique. Ce confinement d’hypocrite ne peut stopper le Covid ?"

Par C.F.