Daft Punk : les premières révélations sur leur séparation

Les fans du groupe sont encore sous le choc. Après cinq ans d'absence, le duo Daft Punk a posté une vidéo sur son compte YouTube "Epilogue". Alors que certains s'attendaient à l'annonce d'un nouvel album, le groupe a annoncé sa séparation après 28 ans de collaboration. Mais certains ont refusé d'y croire. Il aura fallu attendre quelques minutes pour que l'annonce soit officiellement confirmée par leur attaché de presse auprès du magazine Pitchfork. "Lorsqu'on leur a demandé si Daft Punk n'existait plus, leur agent de longue date Kathryn Frazier a confirmé la nouvelle mais n'a donné aucune raison à la rupture".

"ils ne bossaient plus à deux"

Le groupe ne se confiera probablement jamais sur cette séparation comme l'a confié l'un de leur proche : "Ils ne donneront pas d'interviews. Tout est dans la vidéo. Ils avaient déjà prévu leur fin dans Electroma" assure-t-il dans les colonnes du Parisien. C'est pourquoi, les médias se sont tournés vers leur entourage. Et ces derniers ont fait quelques révélations pour le moins étranges. Le journal a interrogé Pedro Winter, ancien manager et proche du groupe. "Je ne l'explique pas, je prends ce que le groupe nous donne, un épilogue, une mise en scène splendide de l'art pur. A nous de fantasmer, de nous interroger". Un ancien musicien du groupe qui a souhaité rester anonyme a déclaré : "Ils ne travaillaient plus ensemble depuis déjà un moment. Cette annonce ne me surprend pas. Ils traçaient chacun leur route, ne bossaient plus à deux".

C'est ensuite un ancien collaborateur qui s'est confié : "Je ne suis pas sûr que l'importance du streaming, cette compétition pour être omniprésent sur les plates-formes, soit leur truc. On les voit souvent comme des as du marketing. Pour moi, ça a toujours été surtout des as de la création et des gamins qui s'éclataient. En apprenant leur séparation, j'ai aussi réalisé qu'ils avaient bientôt 50 ans (NDLR : 46 et 47 ans), qu'ils étaient vieux". Des déclarations qui risquent d'attrister les fans des Daft Punk qui espéraient malgré tout un retour du groupe avant la fin de l'année.

Ce lundi 1er mars dans Quotidien, Thomas Bangalter a brisé le silence pour la première fois. Il n'a évidemment pas donné les raisons de la séparation du groupe mais a adressé un tendre message à l'équipe de Yann Barthès. En vacances le 22 février lors de l'annonce, l'émission n'avait pas pu commenter l'annonce en direct. Ce lundi, Ambre Chalumeau a donc consacré sa chronique au duo emblématique. "On a écrit à Thomas Bangalter des Daft Punk, comme si l'un des mecs les plus connus et les plus secrets qui soient, le mec dont tout le monde attend un mot ou un geste depuis une semaine, comme si ce mec là allait nous répondre. Et bien dix minutes avant l'émission, alors qu'on y croyait pas du tout, il nous a fait une réponse géniale qui lui ressemble, cryptique et poétique."

En effet, Thomas Bangalter a envoyé un message à l'équipe. Il a dévoilé un extrait vidéo de "Les temps modernes" de Charlie Chaplin, ce dernier se termine ensuite par un tableau blanc avec inscrit : "If love is the answer, you're home, merci Quotidien".

Par J.F.