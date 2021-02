Daft Punk séparé : pluie d'hommages sur les réseaux sociaux

2021 était synonyme d'espoir pour le monde de la nuit et de la fête. Mais ce lundi 22 février, une mauvaise nouvelle est tombée. Après cinq ans d'absence, le duo Daft Punk a posté une vidéo sur son compte YouTube "Epilogue". Alors que certains s'attendaient à l'annonce d'un nouvel album, le groupe a annoncé sa séparation après 28 ans de collaboration. Sur cette dernière, on voit un des membres du groupe s'éloigner de l'autre avant d'exploser. Une séparation confirmée quelques minutes après dans le magazine Pitchfork : "Lorsqu'on leur a demandé si Daft Punk n'existait plus, leur agent de longue date Kathryn Frazier a confirmé la nouvelle mais n'a donné aucune raison à la rupture".

"Forever legends"

Et depuis l'annonce de leur séparation, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. C'est le cas notamment de Jean-Michel Jarre qui leur a rendu un bel hommage par le biais de l'AFP. Après avoir salué leur "fin élégante", il ajoute : "Partir alors qu'ils restent sur un énorme succès il y a quelques années, c'est une décision que je respecte. Car on voit tellement de groupes rester ensemble, alors que leurs membres n'ont plus les mêmes intentions: c'est un risque de délitement, c'est un risque de mal le vivre. Cette vidéo est une manière extrêmement élégante de dire au revoir à leur public, c'est super cool. Il ne faut pas être triste".

Le DJ Kavinsky a également adressé un message à ses compères sur Twitter : "Daft Punk Forever". Le chanteur Pharell Williams qui a connu un immense succès avec le duo et leur titre culte "Get Lucky" a écrit "Forever legends", Mark Ronson salue le fait que les Daft Punk "s'en vont "avec un héritage sans la moindre faute".

I remember how those gorgeous French robots got lucky and locked us out of heaven all night at the 2013 Grammys. I couldn't even be mad for 3 minutes — Mark Ronson (@MarkRonson) February 22, 2021

Daft Punk forever — KAVINSKY (@iamKAVINSKY) February 22, 2021

Par J.F.