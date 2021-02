Daniel Lévi atteint de plusieurs cancers : ses confidences sur son état de santé

Daniel Lévi revient de loin. En 2019, le chanteur révélait être atteint d’un cancer du colon. Depuis, Daniel Lévi se bat contre cette maladie. Si Daniel Lévi a vécu une période très difficile, le chanteur va mieux aujourd’hui. Il a accepté de parler de son combat contre le cancer dans l’émission "Stars à nu", diffusée sur TF1 ce vendredi 5 février 2021. L’interprète de Moïse dans les "Dix commandements" a fait de terribles révélations. "Après une expérience comme la mienne, on se rend compte qu'on est de passage", a-t-il commencé. Daniel Lévi a ensuite tenu à avertir le public de TF1 sur l’importance du dépistage. "Je suis détendu, nonchalant, laxiste mais dans des cas comme le mien, ça peut être très grave. C'est peut-être de l'ordre de la surestimation de soi que de se dire que le test des 50 ans, ça fait 10 fois que je reçois le courrier de l'Assurance Maladie... Je n'ai pas le temps, ça ne concerne que les autres", a déclaré celui qui a récemment participé à "Mask Singer". "Tu fais le test, tu vérifies que tu ne l'as pas. Tu fais le test, tu as un problème, on peut te soigner suffisamment à temps", a-t-il dit avant de marteler que la "précocité du diagnostic joue une rôle incroyable dans la guérison".

"J’ai eu une tumeur du colon"

Le concernant, il avoue avoir "tardé, du coup, j'ai eu une tumeur du colon". Une erreur "gravissime" puisque la maladie a gagné du terrain. "Et elle a eu le temps d'envoyer des petits salopards, un peu sur le poumon et un peu sur le foie. Je continue encore de soigner ce qu'il me reste sur le poumon", a affirmé Daniel Lévi. Son combat contre le cancer n’est pas terminé. Le chanteur a avoué que cela faisait "deux ans où j'ai des périodes où je suis tranquille et puis là, de nouveau, j'ai fait trois-quatre cures de chimiothérapie avec toutes les conséquences. Ce n'est pas marrant". Daniel Lévi s’est également confié sur les symptômes qui l’ont poussé à faire des analyses. "Un an avant que je fasse vraiment les analyses j'avais eu un signe avant-coureur. Toute la journée, l'enfer. Des douleurs à l'estomac, les vomissements... Puis le lendemain plus rien. Je me suis dit que c'est une intoxication alimentaire. Il ne faut rien laisser passer ! Un an après, j'ai eu une autre crise, j'ai fait les analyses et on m'a diagnostiqué un cancer du côlon avec une tumeur. On ne dort pas pendant une nuit, le temps d'encaisser et ensuite on se dit qu'on va le dégommer", a-t-il encore assuré. Un témoignage poignant qui a fait réagir bon nombre d’internautes sur Twitter.

Par Matilde A.