Daniel Lévi : le jour où il a appris son cancer et qu'il a cru à un "canular" (Exclu vidéo)

Daniel Lévi est l'invité d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People et dans laquelle elle reçoit, du lundi au jeudi, une personnalité pour parler avec elle de son actualité, mais aussi de sa vie intime. Ainsi, le finaliste de "Mask Singer" sur TF1 a accepté de revenir sur son cancer du côlon. Une lutte contre la maladie qu'il avait révélé en 2019. Dans un premier extrait, l'ancienne star des "Dix Commandements" explique pourquoi il a souhaité médiatiser sa maladie.

"J'ai envie de dire aux gens - à l'image de ce que j'ai pu déjà dévoiler - dans la nécessité de témoigner, pas par besoin d'apparaître, car je suis plutôt dans la retenue et dans une espèce de pudeur. J'aime mon métier, je le fais, mais au-delà, de ça, je n'ai pas besoin de rendre des comptes sur ma vie privée. Mais là, il s'agissait d'être dans un devoir de transmission, celui d'un témoignage, le mien, qui à travers ma petite notoriété peut toucher et encore une fois faire prendre conscience que le jeu n'en vaut pas la chandelle, c'est-à-dire, le laxisme, la détente, la nonchalance, c'est cher payé si on ne fait pas ce qu'il y a à faire (...) Le bonheur, c'est faire ce qu'on a à faire. C'est un acte simple. Si on découvre quelque chose, on va se faire soigner. Si on n'a rien, c'est un bonheur absolu. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais ça peut sauver la vie", dit-il.

"Il y a le temps de l'encaisser"

Dans un deuxième extrait inédit, Daniel Lévi raconte à Evelyne Thomas comment il a appris qu'il était atteint d'un cancer du côlon qui s'est ensuite propagé à d'autres organes. "Je l'ai appris après une crise que j'ai ignoré un an avant et qu'il ne faut pas. À la deuxième crise, j'ai fait des analyses et on m'a diagnostiqué un cancer du côlon. C'est dur. C'est comme si c'est un canular quoi. Après, il y a le temps de l'encaisser, c'est-à-dire un jour, deux jours, une nuit, deux nuits, une semaine, et après il y a le moment de l'acceptation, qui est crucial. Dans l'idée que, tout d'un coup, c'est une remise en question, une prise de conscience vitesse grand V de : 'C'est quoi la vie ? Pourquoi moi ? Ça veut dire quoi ? Où je vais ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?'", explique-t-il.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV