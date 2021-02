Daniel Lévi : où en est-il de son combat contre le cancer ? (Exclu vidéo)

Daniel Lévi est l'invité de Mickaël Dorian dans "Good Morning Week-End" sur Non Stop People. Le chanteur fait son retour dans les bacs avec un tout nouvel album baptisé "Grâce à toi" et dans lequel il revient, entre autres, sur son combat contre la maladie. La semaine dernière, dans l'émission "Stars à nu", l'ancienne star des "Dix commandements" a fait une apparition remarquée. En effet, il a livré un témoignage fort sur l'épreuve qu'il a traversée avec le cancer. Il a ainsi profité de son expérience personnelle pour sensibiliser au dépistage du cancer. Un sujet qu'il n'a pas du mal à aborder, comme il l'a confié à Mickaël Dorian.

"Je ne le vis pas comme quelque chose qui serait honteux (...) Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est un truc dont on prend conscience. Si jamais avec le poids de ma petite notoriété, je peux convaincre des gens à travers mon témoignage qu'il y a la nécessité de se faire dépister (...) Il faut en tout cas ne pas être laxiste avec ça. Ça peut éviter de nombreux problèmes", a-t-il dit.

"Je vais beaucoup mieux"

Dans la suite de l'entretien, Daniel Lévi a expliqué comment la maladie l'a ramené à l'essentiel. "Je me suis un peu délesté du superflu avec cette épreuve-là. On est dans une forme de réalité constante, on veut voir l'essentiel des choses. On voit la beauté du monde et puis on se réjouit de la chance d'être là", a-t-il dit. Comment va-t-il aujourd'hui ? "J'épargne les gens sur le cheminement qui est le mien. Le combat n'est pas totalement terminé, mais je vais beaucoup mieux. Je suis stable aujourd'hui, donc le meilleur est à venir", a-t-il assuré.

