Dany Brillant : pourquoi il a très mal vécu les attentats du 13 novembre

Le 13 novembre dernier, le président de la République Emmanuel Macron a rendu un émouvant hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. "C’était il y a 5 ans. Au Stade de France, à nos terrasses, au Bataclan.La France était frappée au cœur. L'horreur, en plein Paris. Mais les Français sont restés debout. Debout face à la terreur. Debout pour défendre nos libertés et nos valeurs. Debout pour tous ceux qui sont tombés" écrivait le mari de Brigitte Macron avant d'ajouter : "N’oublions jamais celles et ceux qui nous ont quittés ce soir de novembre 2015. Debout pour tous ceux qui restent. N’oublions jamais celles et ceux qui pansent aujourd’hui encore leurs plaies".



Cinq ans après cette terrible nuit, l'émotion est toujours vive pour de nombreuses personnalités. Christophe Beaugrand qui devait tourner la finale de Secret Story ce soir-là s'est par exemple souvenu : "Nous étions censés faire la fête. Alors qu’autour, c’était l’enfer. C’était il y a 5 ans. J’ai l’impression que c’était hier".

Un second traumatisme

Ce dimanche 15 novembre 2020, c'est Dany Brillant qui faisait part de ses tristes souvenirs liés à cette date. Invité sur le plateau de l'émission "20h30 le dimanche" sur France 2 face à Laurent Delahousse, le chanteur est revenu sur l’histoire de ses parents, qui ont dû fuir Tunis lorsqu’il n’était encore qu’un petit garçon, alors que la guerre des Six Jours faisait rage dans le pays.

Et si Dany Brillant, de son vrai nom Daniel Cohen a signé une jolie carrière dans la musique, il a malheureusement gardé quelques traumatismes : "J’ai été meurtri par les attentats du Bataclan. Je crois que ça résonnait à l’attentat qui a fait que je suis venu en France. Je crois qu’il y a eu un écho à ça...". Abattu, le chanteur de 54 ans qui est papa de trois enfants, a failli sombrer : "Je n’avais plus envie de faire de musique, j’étais sec, je n’avais plus d’inspiration". Mais c'est bien sûr en se replongeant dans la chanson que l'artiste a réussi à se sortir de cette mauvaise passe.

Par E.S.