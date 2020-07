Dave bientôt à la rue ? Le chanteur dément fermement

Si Dave et son compagnon Patrick Loiseau ont passé un confinement plutôt sans souci dans leur maison de campagne de L’Isle-sur-la-Sorgue, leur retour à Paris a été plus compliqué. En effet, le magazine France Dimanche annonçait en juin que l’interprète de "Du Côté de chez Swan" se retrouvait sans logement. Le propriétaire de sa maison, la très chic Villa Montmorency dans le XVe arrondissement de Paris, n’avait pas renouvelé le bail. C’est son amie de longue date Sylvie Vartan qui aurait volé à son secours lui présentant sa belle-sœur, agent immobilier spécialisé sur le marché haut de gamme de la capitale. En exclusivité auprès de Femme Actuelle, le chanteur a rétabli la vérité. "C’est bien quand il y a une connerie, comme ça, on fait un procès", a d’abord indiqué Dave sur le ton de l’humour. "C’est une pure invention !" assène-t-il ensuite. "Non, je ne ferai pas de procès, je n’en fais pas. Je sais que ça dure deux jours sur le net, on sort les gros titres. Moi ça me fait rire", déclare ensuite l’ancien juré de "La France a un incroyable talent" avant de conclure en se montrant rassurant : "Il n’y a pas à s’inquiéter".

Le chanteur a une maison de campagne

Le chanteur peut de toutes façons compter sur sa résidence secondaire en cas d’imprévus immobiliers. Dans "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People en février dernier, Dave se confiait sur la manière dont il avait dépensé son argent. "Là où j'ai le plus gagné d'argent, c'était dans les années 70. Je gagnais énormément d'argent parce que je faisais énormément de concerts, je vendais énormément de disques. J'ai tout dépensé en vivant en première classe. Quand vous décidez de partir au soleil en hiver, à la dernière minute et vous prenez la première classe avec la suite présidentielle à l'hôtel, vous avez dépensé pour dix jours 50 000 euros. Si je fais la même chose aujourd'hui, je réserve six mois à l'avance, je me fais surclasser, je demande un prix à l'hôtel et le même truc va me coûter 10 000 euros. Je ne regrette pas d'avoir tout dépensé", déclarait-il.

Par Non Stop People TV