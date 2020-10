Dave : cette époque où il aurait pu quitter Patrick Loiseau pour une ancienne animatrice

Depuis cinquante ans, Dave partage sa vie avec Patrick Loiseau. Pour autant, le chanteur qui s'est marié dans le secret, avait bien failli il y a de nombreuses années, quitter son compagnon pour une femme. C'est une histoire datant des années 80 que Laurent Ruquier a rappelé à Dave lors de son passage dans "On est presque en direct" ce samedi 24 octobre. L'animateur a raconté sa découverte devant le chanteur qui lui a affirmé ses propos. "Vous vous rendez compte, cinquante ans avec Patrick Loiseau et, quand même, dans les années 80, à un moment donné, vous avez failli partir avec une femme !", s'est-il exclamé.

Laurent Ruquier "tombé à la renverse"

"Et je sais qui, j’ai les photos et tout ! Vous avez fait la Une de Nous deux, c’était l’animatrice Olivia Adriaco ! Je suis tombé à la renverse quand j’ai appris ça !", a lâché Laurent Ruquier surpris par cette information. "Alors Olivia Adriaco ça a été un amour des années 80 ? Il ne va pas être content Patrick que je parle de ça…", a-t-il poursuivi. Dave est alors revenu sur cette histoire d'amour : "C’est assez drôle parce que Patrick, quand il est amouraché de quelqu’un, il fait des dessins, donc je le sais tout de suite. Moi, quand je suis amoureux de quelqu’un d’autre, je cite son nom tout le temps. Je disais dix fois par jour 'Olivia' donc il avait compris que j’étais un peu amoureux quoi. Mais quand on est ensemble depuis cinquante ans, on peut avoir des coups de coeur ailleurs, mais on reste ensemble si c’est plus intéressant".

Par Marie Merlet