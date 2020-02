Dave homosexuel : pourquoi il n'a pas médiatisé son couple (Exclu vidéo)

Dave est l'invité de Jordan de Luxe dans son émission "L'Instant de Luxe" sur Non Stop People. L'occasion pour le chanteur de 75 ans de revenir sur les succès de sa carrière. À la question : "Vous êtes millionnaire ?", l'artiste a répondu : "Ouais". Il a ensuite révélé ce qu'il a fait de l'argent gagné. "Là où j'ai le plus gagné d'argent, c'était dans les années 70. Je gagnais énormément d'argent parce que je faisais énormément de concerts, je vendais énormément de disques", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "J'ai tout dépensé en vivant en première classe. Quand vous décidez de partir au soleil en hiver, à la dernière minute et vous prenez la première classe avec la suite présidentielle à l'hôtel, vous avez dépensé pour dix jours 50 000 euros. Si je fais la même chose aujourd'hui, je réserve six mois à l'avance, je me fais surclasser, je demande un prix à l'hôtel et le même truc va me coûter 10 000 euros. Je ne regrette pas d'avoir tout dépensé".

"On n'a pas besoin de se cacher"

Dans ce même entretien, Dave a accepté de parler de sa vie privée. Il est en couple depuis plus de quarante ans avec Patrick Loiseau, qui est aussi l'auteur de ses chansons. Comment a-t-il géré médiatiquement son homosexualité à l'époque ?

"C'est quelque chose dont on ne parlait pas, parce que les gens sont spécialement délicats ou discrets. À l'époque, je faisais souvent la Une des journaux pour les jeunes et jamais on n'aurait pensé à me mettre avec mon compagnon ou même parler dans les journaux de ça parce que ça ne faisait pas vendre", a-t-il confié. Et de poursuivre : "On a la chance de faire un métier dans lequel on n'a pas besoin de se cacher", a-t-il conclu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'Instant de Luxe" de Non Stop People.

Par Non Stop People TV