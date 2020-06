Dave à la rue, Sylvie Vartan vole à son secours

La fin du confinement est assez compliquée pour Dave. Alors que le chanteur a passé plusieurs semaines avec son compagnon dans leur demeure du Vaucluse, Dave a finalement fait son retour dans la capitale. Malheureusement, le couple a dû faire face à une très mauvaise nouvelle. Selon nos confrères de France Dimanche, Dave et son époux sont contraints de déménager. Le propriétaire du chanteur ne souhaite pas reconduire le bail de la demeure du couple, la très chic villa Montmorency, qu’ils habitaient depuis deux ans. Les deux amoureux ont dorénavant trois mois pour trouver un nouveau pied à terre à Paris. Face à la nouvelle, Dave peut au moins compter sur l’aide d’une chanteuse très connue.

"Dave contraint de déménager"

Toujours selon France Dimanche, Sylvie Vartan serait prête à donner un coup de main à Dave. La chanteuse aurait proposé au couple de leur présenter sa belle-soeur qui est agente immobilière, et qui pourrait les aider à trouver un nouveau domicile à Paris. Dave est en effet contraint de rester dans la capitale. En attendant de retrouver un nouveau domicile, Dave avait fait des confidences en février dernier dans l’émission "L’instant de Luxe" sur sa fortune : "Là où j'ai le plus gagné d'argent, c'était dans les années 70. Je gagnais énormément d'argent parce que je faisais énormément de concerts, je vendais énormément de disques. J'ai tout dépensé en vivant en première classe. Quand vous décidez de partir au soleil en hiver, à la dernière minute et vous prenez la première classe avec la suite présidentielle à l'hôtel, vous avez dépensé pour dix jours 50 000 euros. Si je fais la même chose aujourd'hui, je réserve six mois à l'avance, je me fais surclasser, je demande un prix à l'hôtel et le même truc va me coûter 10 000 euros. Je ne regrette pas d'avoir tout dépensé".

Par Alexia Felix