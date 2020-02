Dave "millionnaire" : comment il a dépensé son argent (Exclu vidéo)

En septembre dernier, l'émission "50 minutes inside" a diffusé une interview exclusive de Dave. Le chanteur de 75 ans avait reçu Nikos Aliagas dans son "nouveau chez lui" situé dans le 16e arrondissement de Paris. Pendant l'entretien, il avait pu parler de la sortie de son 17e album baptisé "Souviens-toi d'aimer", produit par le chanteur Renaud.

Avant d'évoquer les cinq moments qui ont marqué sa vie, l'artiste était revenu sur sa collaboration avec Renaud sur ce nouveau disque. "Renaud et moi, c'est quand même deux familles musicales très différentes. Un jour, quelqu'un l'a amené à un concert et il était dans la salle. Il est venu dans la loge et il m'a dit, je ne l'ai jamais oublié : 'Mais t'es un clown musical'. Ça m'a beaucoup plu. Et à partir de là, on est devenus copains. C'est quelqu'un que j'aime vraiment tendrement", disait-il. Dans ce même reportage, Dave était revenu sur son premier succès, à savoir "Vanina". "Il vend à l'époque près de 40 000 disques par jour, jusqu'à même atteindre en quelques mois, le million", précisait la voix off.

"Je ne regrette pas d'avoir tout dépensé"

Invité ce lundi 17 février dans "L'Instant de Luxe" - l'émission présentée quotidiennement par Jordan de Luxe - Dave a évoqué ce succès. À la question : "Vous êtes millionnaire ?", l'artiste a répondu : "Ouais", sans consentir à en dire plus. Puis il a expliqué ce qu'il a fait de l'argent gagné dans sa carrière. "Là où j'ai le plus gagné d'argent, c'était dans les années 70. Je gagnais énormément d'argent parce que je faisais énormément de concerts, je vendais énormément de disques", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "J'ai tout dépensé en vivant en première classe. Quand vous décidez de partir au soleil en hiver, à la dernière minute et vous prenez la première classe avec la suite présidentielle à l'hôtel, vous avez dépensé pour dix jours 50 000 euros. Si je fais la même chose aujourd'hui, je réserve six mois à l'avance, je me fais surclasser, je demande un prix à l'hôtel et le même truc va me coûter 10 000 euros. Je ne regrette pas d'avoir tout dépensé".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'Instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV