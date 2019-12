Dave révèle son mariage "en cachette" avec Patrick Loiseau

Après 48 ans de vie commune avec Patrick Loiseau, Dave a franchi une nouvelle étape. Très discret sur sa vie privée, le chanteur a fait une révélation dans "La boîte à secrets" ce vendredi 20 décembre sur France 3. Si le mariage entre deux personnes du même sexe est légal en France depuis 2013, Dave et Patrick Loiseau n'avaient pourtant pas encore choisi de s'unir. Cela est désormais chose faite. C'est dans le secret et en très petit comité que le couple s'est dit "oui", a révélé le chanteur.

"Je préfère le garder pour moi"

"On s'est marié en cachette. On était quatre", a-t-il confié sur ce mariage "pour des raisons purement administratives". Sur cette décision réfléchie, Dave avait confié dans "France Dimanche" en octobre dernier : "C'est Marc-Olivier Fogiel qui nous l'a conseillé, car le Pacs ne protège pas aussi bien que le mariage en cas de décès du conjoint. Si nous comptons le faire ou non, par contre, je préfère le garder pour moi". Formant un couple solide avec celui qui a écrit ses chansons, Dave a confié son secret pour durer : "C'est donner sans prendre". Lors de sa rencontre avec l'auteur en 1971, le chanteur avait alors abandonné quelques habitudes pour qu'ils puissent s'apprivoiser : "Quand on s'est rencontrés, en 1971, je fumais le cigare. Il n'en supportait pas l'odeur. J'ai arrêté. Il n'aimait pas le foot. Donc j'ai commencé à le regarder à l'hôtel. Pareil pour la science-fiction. Bien sûr, il ne m'interdit rien. Simplement, il part dans son bureau, alors que, moi, j'ai envie d'être dans la même pièce que lui ! Je pense aussi qu'il ne faut pas faire chambre à part", avait-il confié dans "France Dimanche".

Par Marie Merlet