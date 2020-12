David Hallyday : ce calvaire qu'il a vécu à l'école à cause de ses parents (Exclu vidéo)

Fin août, Jordan de Luxe a repris les rênes de son émission "L'instant de Luxe" qu'il présente quotidiennement sur Non Stop People. Chaque jour, le présentateur reçoit une personnalité pour parler avec elle de son actualité, mais aussi de sa vie plus intime. Ainsi, Clara Morgane lui avait confié mettre un point d'honneur à ne pas exposer ses proches sur les réseaux sociaux. Quant à Ghislaine Arabian, elle avait livré un témoignage fort sur les violences conjugales qu'elle a subies.

Norbert Tarayre avait accepté de revenir sur son divorce avec sa femme Amandine, révélant le lien qu'il a gardé avec elle. "On s'entend très, très bien. On a encore modifié la garde alternée (...) Je n'ai pas été là pendant 9 ans, j'ai travaillé (...) On a fait un choix avec Amandine, c'est de me laisser travailler et qu'elle garde les enfants (...) On n'était vraiment pas pareil. Elle avait envie de choses que j'avais déjà eues (...) C'est le fait de la vie, au quotidien", disait-il.

"C'est de la jalousie..."

Ce vendredi 11 décembre, Jordan de Luxe a reçu Pascal Danel dans son émission "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Pendant l'interview, le fils du chanteur a rejoint le plateau de l'émission. L'occasion pour lui de raconter son expérience à l'école en tant que fils d'artiste. "Quand tu as un papa qui passe à la télévision, c'est une catastrophe. Les gens s'imaginent un tas de trucs, généralement pas très sympa. Ça se passe très mal. J'ai changé d'école toute ma scolarité jusqu'au lycée (...) Les copains que j'avais, fils d'artistes avec qui je parlais à l'école, David Hallyday tu te souviens ? Il prenait des cours chez lui, il avait dû arrêter d'aller à l'école", a-t-il lancé.

Jordan de Luxe a voulu en savoir plus sur ce qu'a vécu David Hallyday. "Il était le fils de deux icônes absolues (NDRL, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan), donc déjà ça le mettait à un niveau qui était totalement fantasmagorique. Les élèves étaient méchants, c'est de la jalousie, de l'ignorance", a-t-il précisé.

