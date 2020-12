David Hallyday : ces souvenirs de Noël pas très joyeux

Les fêtes arrivent à grands pas. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces dernières auront des saveurs très particulières. Et pour cause, la crise sanitaire du coronavirus vient évidemment mettre à mal le côté convivial de ces fêtes de fin d'année. Ce jeudi 10 décembre, Jean Castex a dévoilé les grandes lignes concernant la soirée de Noël et malgré le maintien d'organiser le réveillon, les règles sont très strictes.

Et malgré les restrictions, David Hallyday qui a récemment rendu hommage à son père, fêtera Noël cette année. Invité sur le plateau de "L'info du Vrai" sur Canal+, le chanteur s'est confié sur ses souvenirs d'enfance lors des fêtes, et ces derniers ne sont pas très joyeux. "Avant, je détestais Noël, parce que des fois, réunissais des fois des gens pas toujours, où on n'avait pas trop d'affinités, on était obligés de le faire, c'est une fête un peu obligatoire. Et puis quand les enfants sont grands, on se dit 'pourquoi on fête Noël'".

un changement d'avis !

David Hallyday ajoute ensuite : "Et puis après, la vie qui passe, le temps qui passe, on se dit que finalement avec tout ce qui s'est passé depuis l'année dernière, maintenant qu'on peut se rassembler et se voir c'est plutôt une bonne chose".

Très touché par la crise du coronavirus, David Hallyday a confié son ressenti sur l'avenir en pleine pandémie qui paralyse le monde du spectacle et il a fait un choix : rester positif ! "L'avenir ne me fait pas peur. Je verrai bien, je ferai de mon mieux. Parce que dans la vie, rien n'est certain. Tant que tu peux bouffer et que tu as un toit au-dessus de ta tête, à part la maladie, que peut-il t'arriver ? Qu'est-ce qui est grave ? Ce n'est pas une phrase toute faite, c'est vrai".

Par J.F.