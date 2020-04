David Hallyday : sa fille Ilona Smet fait monter la température en maillot de bain sur Instagram

Mannequin de profession, Ilona Smet est depuis quelques années habituée à sillonner le monde. Entre deux shootings photo pour les grandes marques, la petite-fille de Johnny Hallyday garde la forme en s’adonnant à plusieurs sports. La jolie blonde de 24 ans est ainsi devenue une adepte du snowboard qu’elle pratique sur les pistes suisses.

À cause du confinement, la jeune femme a donc été obligée de repenser son quotidien. Comme elle l’a expliqué sur son compte Instagram, elle est désormais occupée à cuisiner, peindre, lire ou faire du sport à domicile. Il est donc en ce moment moins facile pour la belle blonde d’alimenter son compte Instagram de jolis clichés pris aux quatre coins du monde. Comme ses consœurs influenceuses, la grande sœur d’Emma Smet s’amuse donc à recycler d’anciens clichés pour satisfaire ses nombreux abonnés.

Ilona Smet enflamme Instagram en maillot de bain jaune



Ce mercredi 22 avril 2020, la fille d’Estelle Lefébure et David Hallyday a donc misé sur une photo prise il y a quelques mois, pour enflammer la toile à nouveau et réchauffer les cœurs. Ilona Smet a en effet publié un cliché d’elle où elle apparaît moulée dans un maillot de bain une pièce jaune et avec une planche de surf à la main. En légende, elle ironise : "Quand je pouvais encore courir sur la plage et prétendre que j’allais surfer".

Un cliché façon "Alerte à Malibu" qui a beaucoup plu à ses admirateurs les plus fidèles : "Très belle", "Quelle beauté", "Alerte ... Ilona ! Superbe" , "Alerte à malibu !!! très belle Ilona", "Toujours aussi jolie", "Bombe Ilona" peut-on lire parmi les commentaires de la publication.





Par E.S.