David Hallyday : Ses confidences bouleversantes sur la mort de son père Johnny et sur sa carrière

David Hallyday est toujours en deuil. Depuis un peu plus de deux ans, son père est décédé et sa vie a basculé. Il est malgré lui au cœur d'une bataille judiciaire contre sa belle-mère Laeticia, pour l’héritage de Johnny Hallyday. Par ailleurs, la perte tragique de son père a également eu des répercussions sur sa vie professionnelle. Lui-même chanteur, David Hallyday a modifié sa façon de chanter après le décès de son père. A l'occasion de son concert à Amiens, le vendredi 10 janvier, David Hallyday, qui a poussé un coup de gueule contre Paris Match, s'est laissé aller à quelques confidences à Courrier Picard sur son nouvelle album J’ai quelque chose à vous dire et sur sa tournée Eternel Tour. Il a également évoqué les conséquences de la mort de son père sur sa carrière...

"C’est clairement un hommage à mon père"

David Hallyday a expliqué : "C’est clairement un hommage à mon père. J’ai voulu utiliser des thèmes universels. La perte de quelqu’un nous touche tous, quelle que soit la classe sociale à laquelle on est. Cet album symbolise aussi la force, beaucoup de choses mélancoliques certes, mais surtout de force. Comment fait-on pour traverser les montagnes et toujours aller plus loin, ne pas s’arrêter, ne pas se recroqueviller ? Quand on chante tous les jours, je pense qu’on évolue. La voix des chanteurs est un organe, plus on l’utilise plus elle change. Je pense que quand on a des coups durs dans la vie, la voix ne change pas mais on interprète les choses différemment.". David Hallyday qui est de retour sur scène rend hommage chaque soir à son père, notamment avec son titre Ma dernière lettre, dans lequel le chanteur répète "Que je t’aime", l'une des chansons mythiques du rockeur. L'ex-mari d'Estelle Lefébure a d'ailleurs conclu : "Vous pensez bien que cela a été fait exprès. Ce n’est pas par hasard, le hasard n’existe pas.". Ses confidences prouvent tout l'amour qu'il avait pour son père.

Par Solène Sab