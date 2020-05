David Hallyday : Son prochain album rendra hommage à son père, Johnny Hallyday

Le confinement a été une période très compliquée à vivre pour de nombreux Français. Tous les secteurs ont malheureusement été impactés par cette crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus et notamment la culture. D'ailleurs, David Hallyday a déploré le fait qu'elle ait été si souvent oubliée alors qu'il s'agit d'un univers essentiel. Dans une interview accordée à L'Union, qui est parue ce dimanche 17 mai, le fils de Johnny Hallyday a révélé avec regret : "On ne pourrait pas imaginer qu'on ne puisse plus écouter de la musique, lire des bouquins, aller au cinéma, etc... Le mot culture est malheureusement parfois un peu poussiéreux, il faudrait penser à un autre mot. Mais on a besoin de ça ! J'ai toujours pris ça très sérieusement, comme quelque chose de vital".

"J'aimerais qu'il sorte le 7 décembre"

Par ailleurs, lors de cette interview, David Hallyday s'est laissé aller à quelques confidences concernant son prochain album, sur lequel il a travaillé pendant cette période de confinement. Il fera un bel hommage à son père, Johnny Hallyday, comme il l'a fait avec le précédent, "J'ai quelque chose à vous dire". Il souhaiterait sortir son album à une date symbolique, celle du 7 décembre prochain pour montrer que trois années après la mort de son père, le rocker est toujours dans son coeur et qu'il ne cesse de penser à lui. Il a notamment révélé : " Mais est-ce que je serai prêt, est-ce que je pourrai retourner en studio ? Il y a encore plein d'interrogations... J'aimerais qu'il sorte le 7 décembre de cette année. J'ai encore besoin là de composer quelques titres. J'avance et on verra si le temps s'y prête".". Les fans du chanteur et de son père espèrent que David Hallyday parviendra à atteindre son objectif.

Par Solène Sab