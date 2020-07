Demi Lovato fiancée, le prix énorme de sa bague dévoilé

Deux ans après sa terrible overdose, Demi Lovato remonte enfin la pente. Alors qu’elle file le parfait amour depuis quelques mois avec le comédien Max Ehrich, la chanteuse a révélé sur Instagram être aujourd’hui fiancée : "Je savais que je t'aimais au moment où je t'ai rencontré. (...) Je ne me suis jamais sentie aussi inconditionnellement aimée par quelqu'un de ma vie (autre que mes parents), avec les défauts et tout. Tu ne me mets jamais la pression pour être autre chose que moi-même. Et tu me donnes envie d'être la meilleure version de moi-même. Je suis honorée d’accepter ta demande. (...) Je suis ravie de fonder une famille et une vie avec toi. Je t'aime pour toujours mon bébé. Mon partenaire. A notre avenir". Peu de temps après cette annonce, Demi Lovato est ensuite revenue sur son overdose de 2018 : "Je suis si heureuse d'avoir un jour miracle. Il représente comment les docteurs, à l'hôpital de Cedars-Sinai, m'ont sauvé la vie. Combien ma vie d'aujourd'hui a depuis dépassé mes plus grandes espérances. Seulement deux ans après ce jour terrible, je suis fiancée à l'amour de ma vie et je peux vraiment dire que je me sens libérée de mes démons. Chacun d'entre eux".

Plusieurs millions de dollars

Depuis l’annonce de ses fiançailles, Demi Lovato arbore une énorme bague à son annuaire gauche. Et rapidement, le prix de ce bijou a finalement été révélé. Selon des sources citées par TMX, la bague serait la création de Peter Marco, célèbre joaillier aux Etats-Unis. Et si les premières estimations tournaient autour de 850 000 dollars, le véritable prix serait bien plus élevé : "La bague devait coûter pas moins de 2,5 millions de dollars. Et c'est le minimum ! Cela pourrait même aller jusqu'à 5 millions de dollars !!!". Ce prix serait justifié par le fait que le bijou est composé de 10 à 20 carats de diamant pur. Max Ehrich aurait également passé du temps à obtenir le modèle parfait pour avoir une taille émeraude sertie de platine, entourée de diamants sous forme de trapèze.

Par Alexia Felix