Demi Lovato fiancée, sa belle annonce sur Instagram

Demi Lovato va beaucoup mieux. Après de nombreuses années assez compliquées et une overdose en juillet 2018 pour la chanteuse de 27 ans, elle a finalement retrouvé l’amour dans les bras de Max Ehrich, un acteur de 29 ans. Le jeune homme est connu pour avoir joué dans les séries "Les Feux de l’amour", "Under the Dome" ou encore "The Path". Et alors que les deux amoureux se fréquentent depuis environ quatre mois, Demi Lovato a créé la surprise sur Instagram en annonçant ses fiançailles : "Je savais que je t'aimais au moment où je t'ai rencontré. (...) Je ne me suis jamais sentie aussi inconditionnellement aimée par quelqu'un de ma vie (autre que mes parents), avec les défauts et tout. Tu ne me mets jamais la pression pour être autre chose que moi-même. Et tu me donnes envie d'être la meilleure version de moi-même. Je suis honorée d’accepter ta demande. (...) Je suis ravie de fonder une famille et une vie avec toi. Je t'aime pour toujours mon bébé. Mon partenaire. A notre avenir", a écrit Demi Lovato.

Une cérémonie sous peu ?

Sur le réseau social, la chanteuse américaine n’a pas hésité à dévoiler plusieurs clichés d’elle en compagnie de son futur mari sur une plage de Malibu. Les internautes ont également eu droit à un cliché de la bague de fiançailles, un bijou serti d’un diamant et créé par le joaillier Peter Marco. De son côté, Max Ehrich a fait une touchante déclaration d’amour sur Instagram, expliquant que le mariage pourrait avoir lieu rapidement : "Tu es chaque chanson d'amour, chaque film, chaque parole, tout ce dont je pourrais rêver et plus encore dans une partenaire de vie. Les mots ne peuvent pas exprimer combien je suis infiniment amoureux de toi pour toujours et plus encore. Je ne peux pas passer une autre seconde de mon temps ici sur Terre sans vivre le miracle de t'avoir comme épouse".

Par Alexia Felix