Demi Lovato non-binaire, sa grande annonce sur la Toile

Ces dernières années, de plus en plus de personnalités ont décidé de s’assumer entièrement. Ainsi, alors que l’acteur Elliot Page a annoncé il y a quelques mois être transgenre, c’est désormais Demi Lovato qui a pris la parole sur les réseaux sociaux ce mercredi 19 mai. La chanteuse a annoncé dans une vidéo à ses fans qu’elle était désormais non-binaire : "Je veux partager quelque chose de très personnel avec vous. Au cours de la dernière année, j’ai fait du travail de guérison et d’auto-réflexion et, grâce à ce travail, j’ai eu la révélation que je m’identifie comme non-binaire. Je changerai officiellement mes pronoms en eux / ils. Je pense que cela représente le mieux la fluidité que je ressens dans mon expression de genre et me permet de me sentir le plus authentique et le plus fidèle à la personne que je sais que je suis et que je découvre encore".

"Je ne prétends pas être une experte"

Demi Lovato poursuit en légende de sa vidéo : "Chaque jour que nous nous réveillons, nous avons une autre opportunité et chance d’être qui nous voulons et souhaitons être. J’ai passé la majorité de ma vie à grandir devant vous tous… vous avez vu le bon, le mauvais et tout le reste. Je suis fière de vous faire savoir que je m’identifie comme non binaire. J’apprends encore et je rentre en moi-même, et je ne prétends pas être un expert ou un porte-parole. Partager cela avec vous ouvre maintenant un autre niveau de vulnérabilité pour moi. Je le fais pour ceux qui ne le sont pas. Ceux qui n’ont pas été en mesure de partager qui ils sont vraiment avec leurs proches. S’il vous plaît, continuez à vivre dans vos vérités".

Par Alexia Felix