Demi Lovato rompt ses fiançailles après 2 mois : son ex, Max Ehrich balance

Que s'est-il passé entre Demi Lovato et Max Ehrich pour que tout bascule en quelques semaines ? Le 23 juillet dernier, la célèbre chanteuse de 28 ans annonçait fièrement ses fiançailles avec Max Ehrich, un acteur et chanteur américain de 29 ans. Pour révéler la grande nouvelle au monde entier, la jolie brune avait d'ailleurs publié une jolie série de photos prises quelques instants après la demande en mariage du jeune homme.



"Je savais que je t'aimais au moment où je t'ai rencontré. (...) Je ne me suis jamais sentie aussi inconditionnellement aimée par quelqu'un de ma vie (autre que mes parents), avec les défauts et tout. Tu ne me mets jamais la pression pour être autre chose que moi-même. Et tu me donnes envie d'être la meilleure version de moi-même. Je suis honorée d’accepter ta demande. (...) Je suis ravie de fonder une famille et une vie avec toi. Je t'aime pour toujours mon bébé. Mon partenaire. A notre avenir" écrivait-elle en légende de la publication qui a fait grand bruit.



Mais deux mois après le début du conte de fées, tout est déjà fini. Il y a quelques heures, la presse américaine a en effet annoncé la rupture entre les deux stars. : "Cela a été une décision difficile mais Demi et Max ont décidé de prendre des chemins différents pour se concentrer sur leurs carrières. Ils ont du respect et de l’amour l’un pour l’autre et chériront pour toujours le temps passé ensemble" a confié une source au magazine People.

Max Ehrich largué par Demi Lovato

Et alors qu'on pensait que les deux anciens amants avaient ensemble pris la décision de se dire adieu, Max Ehrich est sorti du silence pour donner une autre version des faits. Le comédien de 29 ans a pris la parole sur Instagram pour expliquer qu'il n'est pas à l'origine de la séparation avec Demi Lovato. Le jeune homme qui se trouve actuellement sur le tournage dans un film dans un autre Etat, a également précisé avoir appris la nouvelle dans la presse : "Jusqu'à ce jour, nous ne nous sommes pas parlé au téléphone... Nous n'avons même pas officiellement mis fin à quoi que ce soit" a-t-il écrit.



Bien qu'un peu remonté, Max Ehrich semble toujours fou amoureux de sa belle et n'a pas hésité à lui lancer un appel : "J'aime Demetria (le vrai nom de Demi Lovato. Ndlr) et je veux juste qu'elle soit en bonne santé et en sécurité. Si tu lis ceci... je t’aime toujours ... inconditionnellement... peu importe ce qu’il arrive" a-t-il écrit.



Pour l'heure, Demi Lovato qui a supprimé toutes les photos où ils apparaissent ensemble sur Instagram, n'a pas encore répondu aux messages de son ex... et n'a donné aucune explication sur cette rupture inattendue. De quoi inquiéter ses fans sur l'instabilité de la chanteuse qui se remet doucement d'une overdose survenue il y a deux ans.



Par E.S.