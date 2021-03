Demi Lovato victime de viol : cette agression survenue sur le tournage d'un film Disney

Trois ans après l’overdose qui a failli lui coûter la vie, Demi Lovato se confie sur sa carrière de chanteuse qui a été rythmée par de douloureux épisodes. Dans un film documentaire en quatre épisodes intitulé "Dancing with the devil", la jolie brune de 28 ans fait de tristes et choquantes révélations sur les viols dont elle a été victime.

Dès son plus jeune âge, Demi Lovato devient une star des écuries Disney. À 15 ans, elle devient "Mitchie Torres" dans la saga Camp Rock et c’est au moment où elle commence à connaître la gloire que tout dérape : elle est victime d’une terrible agression durant le tournage du premier volet : "J’ai perdu ma virginité en me faisant violer. J’avais dit publiquement que je voulais attendre jusqu’au mariage. Je n’ai pas eu droit à l’une de ces premières fois très romantiques. Et puis j’ai croisé cette personne tout le temps. J’ai arrêté de manger. Il n’a jamais eu aucun problème. Il n’a pas été retiré du film sur lequel on travaillait", a expliqué la chanteuse sans pour autant dévoiler le nom de son agresseur qu’elle avait dénoncé mais qui n’a pas été inquiété.

Un second viol sordide

Dans le documentaire, Demi Lovato se confie également sur la terrible nuit de juillet 2018 où elle a fait une overdose qui a failli lui coûter la vie. La chanteuse révèle que le dealer qui lui a fourni la drogue a abusé d’elle pendant qu’elle était inconsciente. "Ce n’était pas juste une overdose. Il a profité de moi. Quand on m’a retrouvée, j’étais nue, bleue. Il m’a laissée pour morte après avoir tiré avantage de la situation", a-t-elle expliqué.

"Quand je me suis réveillée à l’hôpital, ils m’ont demandé si j’avais eu une relation sexuelle consentie", s’est souvenue Demi Lovato. Et de poursuivre : "J’ai eu un flash dans lequel je le voyais au-dessus de moi. En ayant ce souvenir, j’ai répondu oui. Ce n’est qu’un mois après l’overdose que j’ai réalisé que je n’étais pas du tout en état de prendre une telle décision", a-t-elle déclaré.

