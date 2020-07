Diam’s bientôt de retour ? Elle dévoile son nouveau projet

Ses fans ne cessent de la réclamer. Depuis qu’elle a fait ses adieux à la scène en 2012, Diam’s reste l’une des figures emblématiques du rap français. Si Mélanie Geordiades, de son vrai nom, profite de sa vie de maman bien loin des strass et des paillettes, elle pourrait très prochainement faire son retour sous les projecteurs.

Ce dimanche 19 juillet 2020, l’interprète de "Confessions Nocturnes" et "La Boulette" a fait une grande annonce. Sur Instagram, elle écrit dans l’une de ses stories : “On me demande souvent si je compte écrire un troisième livre. C'est effectivement un de mes projets mais entre ma vie de maman et mes autres 'bébés' tels que Hegire Voyages, j'avoue ne pas avoir énormément de temps... Mais s'il n'est pas encore couché sur papier, il est déjà dans ma tête ! Un jour entre vos mains si Dieu veut !".

Un troisième livre pour Diam's ?

En 2012, la chanteuse convertie à l’Islam publie son premier livre “Autobiographie”. Trois ans plus tard, ses fans découvrent son second ouvrage “Mélanie, Française et Musulmane”. Loin de cacher sa foi, la mère de famille a accordé une interview à Sept à Huit en 2012, voilée pour annoncer la fin de sa carrière dans la chanson. Plus tard, elle confie à la chaîne Arab News : “Un jour, je me suis rendue compte que tout ça, l'argent, le succès, le pouvoir, ça ne me rendait pas heureuse. Alors j'ai cherché le bonheur. J'étais très, très triste et j'étais seule, et je me demandais pourquoi j'étais sur Terre. Ce n'était pas pour être riche et célèbre, parce que ça ne me rendait pas heureuse”.

Par C.F.