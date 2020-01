Diam's de retour en France : pourquoi a-t-elle quitté l'Arabie Saoudite ?

Depuis plusieurs années, Diam's s'est retirée de la vie médiatique. Alors qu'elle avait cartonné au début des années 2000 avec des titres tels que "Jeune demoiselle" ou "La Boulette", elle a choisi de tout arrêter et de se tourner vers la religion. En septembre 2012, elle était apparue voilée dans le portrait de la semaine de Thierry Demaizière diffusé dans l'émission "Sept à Huit". "L'arrivée du statut de star, qui ne me convenait pas... On aura beau dire tout ce qu'on veut, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas croire à ce discours (...) Certes, j'ai essayé de kiffer, mais je n'y suis jamais arrivée (...) J'ai cru à ce rêve et effectivement, c'est un leurre. Je n'avais pas la grosse tête, mais j'en avais les symptômes", disait-elle.

Quatre ans après, Diam's avait accordé un autre entretien à l'émission dans lequel elle avait réagi aux attentats de 2015. "Je vis les attentats de plein fouet (...) Tout un coup, c'était tous les musulmans qui étaient peut-être pointés du doigt et je suis musulmane maintenant (...) Ça n'est pas l'Islam", confiait-elle.

Un nouveau projet pour 2020 ?

En octobre 2018, Vitaa confiait à nos confrères de "La Provence" que Diam's avait quitté la France pour s'installer à l'étranger. Mais d'après les informations exclusives du magazine Public, l'ex-chanteuse a fait son retour dans "sa maison des Yvelines" après avoir vécu en Arabie Saoudite. Nos confrères ont ensuite donné les raisons de ce retour en France. "La Boulette a envie d'embrasser une autre carrière. Son nouveau champ d'expression : la déco !" ont-ils dévoilé. Le magazine a précisé que Diams a créé un compte Instagram baptisé "Home by Mel" où elle promet de "partager (s)on amour du design et de l'architecture ainsi que (s)es propres projets dans ce domaine".

Par Non Stop People TV