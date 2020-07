Diam's : l'humoriste Melha Bedia donne de ses nouvelles

Elle était sans aucun doute l'une des chanteuses les plus emblématiques des années 2000. Avec ses titres comme "La boulette", "Jeune demoiselle" ou encore "Dans ma bulle", la chanteuse Diam's était promise à une belle carrière. Elle a raccroché le micro il y a quelques années maintenant pour se consacrer à d'autres projets. Convertie à l'Islam, elle vit aujourd'hui en Arabie Saoudite avec son mari et ses deux enfants. En 2016, Mélanie Georgiades de son vrai nom sortait un livre "française et musulmane". En février 2020, elle faisait part de son nouveau projet en se lançant dans le business religieux, "Hégire Voyages", une agence de voyage qui permet des séjours sur-mesure à La Mecque.

Très discrète sur sa vie privée, elle semble désormais très heureuse comme l'a confié son amie Melha Bedia dans une interview accordée à Europe 1 ce mardi 28 juillet.

"elle va très bien"

Elle est tout d'abord revenue sur leur rencontre en 2016 qui l'a profondément marqué : "Je la rencontre un dimanche parce qu'elle venait souvent manger le couscous avec ma grand-mère. Elle adorait ma grand-mère. Il manque des merguez et elle me dit 'viens, on va acheter des merguez.' Je fais le chemin avec elle et elle me dit 'tu as eu le BAC avec mention, tu as 16 ans, qu'est-ce que tu vas faire ?' Je devais être inscrite à la fac. (...) Et elle me dit 'non, prends-toi une année sabbatique et viens avec moi en tournée. T'aimes bien les fringues, tu feras le stylisme'."

Melha Bedia donne ensuite quelques nouvelles concernant son amie que la journaliste Pascale Clark a qualifié de "portée disparue" : "Elle va très bien. Portée disparue ? Sur la scène, c'est vrai. Mais non, elle va très bien, elle est sur les réseaux. Elle continue d'écrire et elle a sorti deux bouquins qui sont d'ailleurs super. Elle fait plein d'autres choses, c'est une mère de famille épanouie, contente. Moi je parle avec elle, elle va très très bien."

Par J.F.