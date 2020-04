Diam's : rare photo avec son mari sur Instagram

Après avoir misé sur l’extrême discrétion durant des années, Diam’s se plaît désormais à faire quelques apparitions et à publier quelques messages réguliers sur Instagram. Le 20 février dernier, celle qui a été une star du rap français pendant près de dix ans s’exprimait sur le réseau social pour dévoiler les dessous de son tout nouveau projet : "Aujourd’hui est un grand jour pour moi ! Depuis deux ans, je passe énormément de temps à Médine, cette ville si chère au cœur de croyants. Depuis mon premier voyage dans les lieux saints, je nourris un rêve : celui d’ouvrir ma propre agence de voyages et d’offrir à mes frères et sœurs la possibilité de venir faire la Omra dans les meilleures conditions" déclarait-elle pour annoncer le lancement de sa propre agence de voyages. En effet, voilà quelques années que Diam’s, de son vrai nom Mélanie Georgiades, vit en Arabie Saoudite. Maman de deux enfants, elle mène désormais un quotidien loin des feux de la rampe, aux côtés de son mari, Faouzi Tarkhani.

Diam’s pose avec son mari sur Instagram

Ce mardi 28 avril 2020, la toile s’est donc enflammée en découvrant une très rare photo de l’ancienne rappeuse de 39 ans… aux côtés de son mari ! Ce cliché a été publié par le rappeur tunisien K2rhym dans sa story Instagram. Sur la photo de groupe, l’ancienne rappeuse apparaît habillée tout en noir et son mari est à gauche de la photo, en gris. Le rappeur K2rhym est quant à lui habillé tout en blanc.

Le 24 avril dernier, pour célébrer le début du ramadan, Diam’s s’était, comme chaque année, exprimée sur les réseaux sociaux : "Un très bon mois de #ramadan à tous mes frères et sœurs de France et d’ailleurs…" avait-elle écrit.





Par E.S.