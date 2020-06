Diam’s : Son coup de gueule contre les stars hypocrites

Diam’s a connu une carrière fulgurante en France. Mais après seulement quatre albums, la chanteuse a pris la décision de tout arrêter et de se retirer de la vie publique pour s’engager dans une toute nouvelle vie avec son mari Faouzi Tarkhani. Très discrète depuis sa conversion à l’Islam, Diam’s a pris la parole en mai dernier sur Instagram sur le jour qui a changé sa vie : "C'est avec cette vue, depuis ma chambre que j'ai débuté la lecture du Coran qui a bouleversé ma vie. La nuit tombée, je lisais seule sur la plage, éclairée par la lune... Parfois, je ne rentrais même plus dans ma chambre, j'avais besoin de me sentir proche de la création, la foi au Dieu unique gagnait mon coeur. Je m’endormais parfois dehors et me réveillais en sursaut avec l'intime conviction qu'Allah était le Créateur de toute chose et qu'il ne m'avait pas créée en vain... J’allais me convertir à l’Islam, je le ressentais au plus profond de moi". Et après cette confidence, Diam’s a tenu à s’attaquer cette fois à certaines célébrités.

Mise au point pour l’ancienne chanteuse

Ce dimanche 7 juin dans sa story Instagram, Diam’s a publié un extrait de son livre "Mélanie, Française et musulmane" paru en 2016. L’ancienne rappeuse évoquait notamment l’hypocrisie de nombreuses stars : "J'avais épuisé mon intérêt pour le milieu, après avoir tout gagné dans le business de la musique, mais aussi avoir tout perdu humainement. J'avais besoin de souffler, de recouvrer une vie 'normale', avec des gens 'normaux' et l'humilité. Il ne faut pas se leurrer, lorsque vous êtes célèbres et admirés, vous développez forcément une part de suffisance. Combien de stars passent leur vie à se donner un genre, cachées derrière des lunettes ou des chapeaux, à entretenir des mystères sur elles. Elles n'étaient que de simples humains, somme toute perchés, mais pas immortels au vulnérable pour autant".

Par Alexia Felix