Diam’s : son nouveau projet a de quoi surprendre !

L’arrêt de sa carrière avait pris tout le monde de cours. En 2009 juste après la sortie de son album SOS, Diam’s de son vrai nom Mélanie Georgiades, avait annoncé qu’il s’agirait du dernier. Puis plus rien. L’ex-chanteuse revenait en 2012 dans l’émission Sept à Huit entièrement voilée. Mélanie avait trouvé sa voie dans la religion musulmane. Dans la foulée, elle écrivait deux livres "Autobiographie" suivi de "Mélanie, française et musulmane", pour raconter son parcours et le pourquoi de ce revirement très soudain. Puis de nouveau, elle était sortie des radars. Entre temps, on sait que Mélanie s’est mariée et est partie vivre en Arabie Saoudite. En 2017, première incursion dans le monde de l’entreprise. Elle créé une ligne de papeterie appelée Mel by Mel. Les profits de toutes les ventes ont été reversés à une association humanitaire.

L’architecture, son nouveau dada ?

Il semblerait que le monde de la création et du design attire toujours autant l’ex-chanteuse. En novembre dernier sur son compte Instagram, elle publiait une story dans laquelle elle annonçait travailler sur un nouveau projet. On pouvait voir une pièce vide, avec une grande table de réunion. Comme commentaire, Mélanie avait simplement écrit "Work in Progress". Repéré par nos confrères de "Télé Loisirs", son nouveau compte Instagram s’appellerait @home_by_mel et elle aurait publié une story qui disait "Avis à tous les amoureux de design et d'architecture, j'ai ouvert un compte afin de partager avec vous de nouveaux projets à venir dans ce domaine. Je vous parle de tout cela d'ici quelques mois". Le compte Instagram propose pour l’instant des photos de maison et d’intérieurs, tous plus beaux les uns que les autres. Dans la description on peut lire "Design-lover. Je partage avec vous mon amour du design et de l’architecture ainsi que mes propres projets dans ce domaine... ". Pour l’instant, 3 534 personnes suivent le compte.

Plus récemment, l’ex-chanteuse a fait un détour par la capitale pour la période des fêtes. Elle en a profité pour saluer ses fans en story : "Deux jours que je suis à Paris et que je vous croise. Votre gentillesse, votre amour et votre soutien me touchent tellement… Quelle grâce que d’être aimée par de si belles personnes. Merci pour votre amour, merci pour vos messages… Mélanie." On attend maintenant l'annonce officielle de son nouveau travail !

Par Mélanie C.