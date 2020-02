Diam's : son nouveau projet en lien avec la religion

"Aujourd'hui est un grand jour pour moi !" écrit Diam's sur Instagram jeudi 20 février. L'ancienne rappeuse interprète de "La Boulette" dévoile son tout nouveau projet : elle crée sa propre agence de voyage nommée "Hégire Voyages", consacrée au pèlerinage à La Mecque. Celle qui est revenue en France explique sur son compte Instagram l'origine de ce projet : "Depuis deux ans, je passe énormément de temps à Médine, cette ville si chère au cœur de croyants. Depuis mon premier voyage dans les lieux saints, je nourris un rêve : celui d'ouvrir ma propre agence de voyages et d'offrir à mes frères et sœurs la possibilité de venir faire la Omra dans les meilleures conditions, en toute confiance et en toute sérénité".

Un projet qui voit le jour

Mais ce "rêve" qu'elle évoque demande beaucoup de temps et de travail. Après avoir créé son association, c'est une agence de voyage qu'elle ouvre "Après des mois et des mois de travail". La maman de deux enfants s'est entourée d'une "équipe professionnelle, de confiance, qui vous accompagnera au mieux lors de votre séjour". L'ancienne chanteuse explique qu'elle sera sur place pour aller à la rencontre des clients, un point qui lui tient "particulièrement à cœur". Les premières réservations sont ouvertes pour le mois de mars, suivront d'autres dates "en avril et durant le mois de ramadan". Le post de Diam's se termine pas un clin d'œil aux différentes rumeurs qui ont pu être dites : "Depuis des mois j'entends tout à mon sujet mais la seule réalité c'est que j'ouvre mon agence et ça, c'est pas une fake news!"

Par Valentine V.