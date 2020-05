Didier Barbelivien : comment il vit la différence d’âge avec sa femme (exclu vidéo)

Didier Barbelivien vit une belle histoire d’amour avec Laure depuis le début des années 2000. Le couple a 29 ans de différence d'âge. Invité de "L’Instant de Luxe", le chanteur indique que sa femme et lui "s’en foutent" de cette différence d’âge. "Ça fait 15 ans qu’on est ensemble, je l’ai connu, elle avait 21 ans moi 50. Elle était étudiante", souligne l’interprète de "A toutes les filles". "Au début, ça m’a fait bizarre d’être avec une fille aussi jeune, avec autant de différence d’âge. Elle a toujours eu cette tête-là, elle ne change pas, je ne trouvais pas que c’était choquant", continue l’artiste, proche de Nicolas Sarkozy, sur Non Stop People. "C’était étonnant de vivre avec quelqu’un avec qui on n’a pas la même mémoire, on n’a aucun souvenir en commun, moi je faisais des tubes, elle n’était même pas née", explique Didier Barbelivien.

Une différence d’âge qui n’empêche pas le couple de construire. Ensemble, ils sont les parents de jumelles Lola et Louise aujourd’hui âgées de 9 ans. En février dernier, dans les pages de Closer, le chanteur évoquait là-aussi son amour pour sa femme. "Quand je suis tombé amoureux de Laure, je me suis dit 'Calme-toi'. Maintenant, c'est le contraire. C'est génial d'avoir cet écart d'âge. C'est comme un attelage d'êtres plus que complémentaires. J'ai des souvenirs qu'elle n'a pas. Moi, j'apprends des choses sur la vie d'une femme d'une trentaine d'années", déclarait-il. L’auteur-compositeur qui récemment clashait le gouvernement pour sa gestion de la crise sanitaire, louait "la bonne humeur" de sa femme. "Il y a tellement de filles qui font la tête pour un oui, ou pour un non. Elle, jamais", ajoutait-il.

