Didier Raoult : Michel Polnareff prend sa défense

Alors que la France traverse une crise sanitaire majeure, les chercheurs sont mobilisés pour venir à bout du covid-19. Si Didier Raoult ne fait pas l’unanimité, c’est parce qu’il prône un traitement à base de chloroquine pour tenter de soigner les malades atteints du coronavirus. Un avis qui divise dans le corps médical. Son nom est très largement évoqué dans les médias et d’anciennes affaires refont surface. S’il défraie la chronique, Didier Raoult peut compter sur le soutien de plusieurs personnalités. Parmi elles Éric Cantona, Laura Tenoudji, Jean-Marie Bigard et plus récemment, Michel Polnareff. L’interprète de "La Poupée qui fait non" s’est exprimé mercredi 1er avril dans un live Instagram et a pris la défense du professeur.

"J’aime personnellement son attitude provocatrice"

En live dans la soirée avec ses fans, Michel Polnareff n’a pu passer à côté de la situation inédite vécue en France et dans le monde. Et en parlant de Didier Raoult il déclare : "Il y a un problème en France : on n’aime pas les têtes qui dépassent". Il explique ensuite pourquoi il soutient l’infectiologue. "Je ne sais pas si Didier Raoult est bon mais j’aime personnellement son attitude un peu provocatrice. C’est un mec qui a découvert quelque chose. Je pense qu’il y a beaucoup de jalousie". Puis il continue, "Raoult est sur la voie de quelque chose. Je n’ai pas la connaissance médicale. Mais (…) je sens une sincérité chez le mec. A-t-il vraiment la solution ?" Michel Polnareff fait alors référence au rôle de conseiller de Didier Raoult, "Il semble qu’il soit sur quelque chose d’important. Macron est entré en contact avec lui".

Par Non Stop People TV