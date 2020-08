DJ Snake en deuil : le Covid-19 a emporté plusieurs de ses proches

DJ Snake enchaîne les succès. Depuis sa collaboration avec Lil Jon sur le titre "Turn Down For What" en 2013, le disc-jockey n'est plus à présenter. Il rencontre désormais un succès international. Cette année, DJ Snake n'a pas chômé non plus. Le 21 février, est sortie la version deluxe de son dernier album "Carte Blanche". Le lendemain, il s'est produit à La Défense Arena, avec Vladimir Cauchemar en première partie. DJ Snake a aussi travaillé sur le single "Amarillo" de J. Balvin, sorti le 20 mars dernier. Après J. Balvin, DJ Snake a retrouvé les Black Eyed Peas pour produire le single "ACTION", sorti le 19 juin dernier. Un emploi du temps bien chargé pour le musicien que l'on peut retrouver sur grand écran depuis le jeudi 27 août 2020. A l'occasion de la sortie de "DJ Snake, le concert au cinéma", captation du show du musicien en février dernier depuis Paris La Défense Arena, il a accordé une interview au "Parisien" dans laquelle il explique pourquoi ce concert événement était si important pour lui. "Je voulais immortaliser ce show, car cela allait être quelque chose de grand pour moi d'un point de vue personnel, à Paris, chez moi. C'était un gros challenge, je voulais proposer un show digne des plus grands festivals du monde, mais à la maison. Nous avions déjà l'idée de le sortir au cinéma et ensuite la pandémie est arrivée. C'est la dernière chose positive de l'année 2020. (...) Le proposer aux fans qui l'ont vécu et à ceux qui n'ont pas pu avoir de place, c'est magnifique dans le contexte actuel", confie celui qui avait aussi collaboré avec Lady Gaga au "Parisien".

"J'ai perdu des proches à cause du Covid"

Si les projets s'enchaînent et ne se ressemblent pas pour DJ Snake, les derniers mois ont été difficiles d'un point de vue personnel. En effet, le célèbre disc-jockey de 34 ans a également confié au "Parisien" que le Covid-19 avait durement touché son entourage. "Je suis rentré à Paris dès que j'ai pu et je suis retourné à l'essentiel. J'ai fait des barbecues avec mes amis, du sport, des choses que je ne pouvais plus faire... Je suis passé par un grand huit émotionnel. J'ai perdu des proches à cause du Covid, donc je suis passé par des moments difficiles. Et puis, je me suis baladé dans le Sud de la France, en Corse, en Europe, en Grèce, en Espagne, en Italie. C'est une manière de redécouvrir des endroits. Même si je fais le tour du monde, je ne vois pas grand-chose (...) Là, j'ai pris le temps de découvrir", affirme William Sami Étienne Grigahcine de son vrai nom.

Par Matilde A.