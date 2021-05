Doc Gynéco condamné pour violences conjugales

Le 10 mars dernier, les fans de Doc Gynéco ont appris avec surprise que le rappeur avait été placé en garde à vue pour "violences conjugales". Lors d’une dispute, le chanteur aurait frappé au visage son épouse. Alertés par une voisine, les policiers ont constaté que la femme de Doc Gynéco avait "un oedème au niveau de l’oeil" comme l’ont rapporté nos confrères du Parisien. Lors de sa garde à vue, Doc Gynéco a qualifié son geste de "bêtise" et de "moment d'égarement", provoqué par une période de tensions, entre des problèmes professionnels et le couvre-feu où le couple se retrouve davantage réuni à domicile. Ce serait une simple discussion qui se serait "envenimée". L’épouse du rappeur de son côté avait évoqué la "jalousie" de son mari. Et ce mardi 18 mai, Doc Gynéco a finalement reçu la sentence pour ses actes sur celle qui partage sa vie depuis 25 ans.

Sa femme demande le divorce

Le tribunal correctionnel de Paris a ainsi condamné Doc Gynéco à cinq mois de prison avec sursis et à 2000 euros d’amende pour violences conjugales sur sa femme. Le tribunal a assorti ces mois en prison d’un sursis probatoire de trois ans, durée pendant laquelle le chanteur devra respecter plusieurs obligations, notamment celles de soins et de suivi d’un stage sur les violences conjugales. Le rappeur a également interdiction de paraître au domicile de sa femme et d’entrer en contact avec elle. Au tribunal, le rappeur a demandé "pardon" à sa femme : "C'était qu'une fois. (...) C'était un acte isolé, Monsieur le président". La femme de Doc Gynéco de son côté a pris la décision d’entamer une procédure d divorce.

Par Alexia Felix